У Санчо 2 гола в 3 последних матчах за «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Саутгемптон Джейдон Санчо Футбол

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо открыл счет в матче 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0, первый тайм).

Англичанин отличился на 21-й минуте игры после паса от Маркуса Рэшфорда.

Санчо забил второй гол в трех последних матчах за «Юнайтед». Ранее он отметился голом в матче 4-го раунда Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1, по пен. 7:8).

Гол в ворота «Саутгемптона» стал для Санчо вторым в АПЛ в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Юнайтед» и «Саутгемптоном».

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