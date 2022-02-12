У Санчо 2 гола в 3 последних матчах за «МЮ»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо открыл счет в матче 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0, первый тайм).
Англичанин отличился на 21-й минуте игры после паса от Маркуса Рэшфорда.
Санчо забил второй гол в трех последних матчах за «Юнайтед». Ранее он отметился голом в матче 4-го раунда Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1, по пен. 7:8).
Гол в ворота «Саутгемптона» стал для Санчо вторым в АПЛ в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Юнайтед» и «Саутгемптоном».