Adidas хочет подписать Холанда, Зидана привлекли к переговорам. Контракт может повлиять на трансфер Эрлинга в «Реал»

Немецкая компания adidas хочет подписать контракт с нападающим дортмундской .

По информации Bild, в понедельник руководство adidas провело секретную встречу с Холандом. Представители компании пытались убедить норвежца стать ее лицом.

Чтобы повлиять на решение футболиста, к переговорам привлекли экс-тренера «Реала» , который много лет является послом adidas.

Также встречу посетил испанский нападающий , который был кумиром Холанда в детстве. Холанда сопровождал его отец, Альф-Инге, а также юрист Рафаэла Пимьента.

Сотрудничество Холанда с Nike прекратилось 1 января, его контракт с американской компанией истек.

Отмечается, что возможное сотрудничество с adidas может повлиять на переход Холанда в .