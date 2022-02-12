Adidas хочет подписать Холанда, Зидана привлекли к переговорам. Контракт может повлиять на трансфер Эрлинга в «Реал»

Немецкая компания adidas хочет подписать контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
По информации Bild, в понедельник руководство adidas провело секретную встречу с Холандом. Представители компании пытались убедить норвежца стать ее лицом.
Чтобы повлиять на решение футболиста, к переговорам привлекли экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана, который много лет является послом adidas.
Также встречу посетил испанский нападающий Мичу, который был кумиром Холанда в детстве. Холанда сопровождал его отец, Альф-Инге, а также юрист Рафаэла Пимьента.
Сотрудничество Холанда с Nike прекратилось 1 января, его контракт с американской компанией истек.
Отмечается, что возможное сотрудничество с adidas может повлиять на переход Холанда в «Реал».