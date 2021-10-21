«Барса» хочет Холанда, но это сложная сделка. Райола хочет 40 млн евро комиссии, отец игрока – 20 млн (SER)

вряд ли сможет позволить себе трансфер форварда дортмундской из-за высокой комиссии, которую требует сторона игрока.

По данным SER Catalunya, каталонский клуб изучил возможность приобретения 21-летнего нападающего, но пришел к неутешительным выводам. Сейчас в «Барсе» считают, что подписать Холанда будет очень сложно, но такую попытку клуб все равно предпримет.

Президенту «Барселоны» норвежец очень нравится. Спортивный департамент клуба ведет работу над организацией сделки.

Главное препятствие – финансовый фэйр-плей. В контракте Холанда с «Дортмундом» прописаны отступные в размере 75 млн евро. Еще 60 млн евро нужно будет заплатить в качестве комиссии: 40 млн евро хочет получить агент Мино Райола, 20 млн евро – отец футболиста Альф-Инге Холанд.

В этом сезоне Холанд провел 11 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.