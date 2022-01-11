«Боруссия» готова платить 20+ млн евро Холанду. Боссы клуба встретятся с Райолой и отцом игрока, чтобы обсудить будущее

Руководство дортмундской скоро встретится с представителями нападающего .

Как пишет Bild, боссы клуба запросили встречу с агентом , представляющим интересы норвежца, и отцом футболиста Альфом-Инге Холандом. Она состоится на этой неделе.

«Боруссия» хочет решить все вопросы по будущему Холанда к концу февраля.

Дортмундский клуб хочет, чтобы Эрлинг остался. Ему готовы значительно повысить зарплату и платить более 20 млн евро. Кроме того, руководство «Боруссии» считает, что на решение Холанда могут повлиять такие факторы, как огромная любовь фанатов, и возможность поработать с тренером Марко Розе, с которым норвежец играл в «Ред Булл Зальцбург».

В этом сезоне 21-летний форвард провел 17 матчей за «Дортмунд» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач. Его полную статистику можно найти здесь.

Холанд стал еще лучше: теперь ассистирует и забивает головой. Возможно, растет самый универсальный топ-форвард в мире