Андронов о Валиевой: «На что рассчитывала Россия, после Сочи держа в Госдуме борца, лишенного двух золотых за допинг? И что в «инкубаторе Тутберидзе» делает врач, заваливший гребцов?»

Комментатор Алексей Андронов еще раз высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой после прокатов на в Пекине.

«Извините, но я буду много писать о «кейсе Валиевой». При том, что я не люблю современное фигурное катание вообще, а женское – в особенности.

Для меня этот вид – Витт. . . . Они – прекрасные, красивые, они из ЖЕНСКОГО (а не детского) катания.

Но сейчас не об этом... У меня два вопроса.

На что рассчитывала Россия, после Сочи держа в Думе единственного борца [ ] в истории, лишенного за допинг двух (!) золотых медалей Олимпиад (выигранных, что очень смешно – не за Россию, а за Узбекистан). Что этот человек делал в комитете по спорту? Боролся с допингом? Ха-ха...

Второй вопрос – что в «инкубаторе Тутберидзе» делает врач [Филипп Шветский], заваливший в 2007-м 6 (!) гребцов в допинговый скандал. Что он там делает??? Банки ставит? Или давление меряет???» – написал Андронов.

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