Линекер о Валиевой: «Допинг в спорте – это всегда неправильно, но в 15 лет? Какого черта?»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой после прокатов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Допинг в спорте – это всегда неправильно, но в 15 лет? Какого черта?» – написал Линекер в твиттере.

Ранее стало известно, что 8 февраля стокгольмская лаборатория сообщила о положительной допинг-пробе Валиевой на триметазидин. Пробу спортсменка сдала 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

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Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live