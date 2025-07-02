«Арсеналу» интересен Аклиуш, «Монако» хочет 70 млн евро за игрока
«Арсеналу» интересен Магн Аклиуш.
«Канониры» обсудили потенциальный трансфер 23-летнего вингера «Монако» с его агентом Хасаном Четинкая, который также представляет Виктора Дьокереша.
Как сообщает L’Équipe, монегаски не намерены отпускать игрока менее чем за 70 миллионов евро. Контракт Аклиуша с «Монако» рассчитан до 2028 года.
Альтернативой французу является Адемола Лукман, выступающий за «Аталанту».
В прошлом сезоне Лиги 1 Аклиуш провел 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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