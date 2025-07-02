«Ливерпуль» отклонил запрос «Баварии» по Диасу. Англичане заявили, что не хотят обсуждать трансфер

«Ливерпуль» отклонил запрос «Баварии» о переговорах по поводу Луиса Диаса.

Мерсисайдцы проинформировали спортивного директора мюнхенцев Макса Эберля , что у клуба нет намерения или желания вступать в обсуждение.

После обращения, поступившего прошлой ночью, общение между клубами было немедленно прекращено, сообщает журналист Бен Джейкобс.

В АПЛ-2024/25 Диас забил 13 голов в 36 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .