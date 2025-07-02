«Ливерпуль» отклонил запрос «Баварии» по Диасу. Англичане заявили, что не хотят обсуждать трансфер
«Ливерпуль» отклонил запрос «Баварии» о переговорах по поводу Луиса Диаса.
Мерсисайдцы проинформировали спортивного директора мюнхенцев Макса Эберля, что у клуба нет намерения или желания вступать в обсуждение.
После обращения, поступившего прошлой ночью, общение между клубами было немедленно прекращено, сообщает журналист Бен Джейкобс.
В АПЛ-2024/25 Диас забил 13 голов в 36 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?12063 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
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