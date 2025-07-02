Гирасси набрал 10 очков за 2 гола «Монтеррею», у Адейеми 8 – за 2 ассиста. Они помогли «Дортмунду» выйти в 1/4 финала КЧМ

Дортмундская «Боруссия» победила «Монтеррей» в 1/8 финала клубного ЧМ (2:1).

Серу Гирасси сделал дубль за 10 минут в 1-м тайме. Он набрал 10 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +8 за голы, -1 за жёлтую карточку). Нападающего выбрали 23,73% игроков.

Ассисты на оба гола Гирасси сделал Карим Адейеми . Защитник за матч набрал 8 очков, с ним в команде играют 2,18% фэнтези-менеджеров.

В 1/4 финала КЧМ «Боруссия » сыграет с «Реалом ».

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