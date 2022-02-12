Гимнастка Денхолландер о Валиевой: «Не хватает напора со стороны общественности, которая скажет, что мы не будем участвовать в Олимпиадах, где страны могут поступать так с детьми»

Бывшая американская гимнастка, ныне юрист Рэйчел Денхолландер прокомментировала новость о допинге у российской фигуристки Камилы Валиевой, сдавшей положительный тест на триметазидин.

«Ребенок сам не выбирает такие препараты, только если их не дает кто-то из вышестоящих. В действительности мы видим, что невероятный ущерб наносится ребенку, который находится под наблюдением взрослых. Взрослых, которые ценят ее не за то, кто она есть, а за то, что она может для них сделать.

Проблема заключается не столько в повышении уровня осведомленности, сколько в том, чтобы в достаточной мере повлиять на эту ситуацию. Сейчас организации управляются руководством, которое не заботится о том, чтобы что-то сделать.

Чего нам не хватает, так это напора со стороны общественности, выражения своего недовольства, которое скажет о том, что мы больше не потерпим подобное – мы больше не будем участвовать в Олимпийских играх, где страны могут поступать так с детьми», – сказала американка.

Как сообщает Reuters, Денхолландер известна как первая женщина, публично обвинившая врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара по делу о сексуальном насилии.

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live