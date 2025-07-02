«Крылья» арендовали Ракова у «Локомотива» на год. У 20-летнего форварда 3+6 в 29 играх во всех турнирах в прошлом сезоне
«Крылья» арендовали форварда Вадима Ракова у «Локомотива».
20-летний нападающий будет выступать за самарский клуб до конца сезона-2025/26.
В минувшем сезоне Раков провел за «Локо» 29 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?11059 голосов
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Крыльев Советов»
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