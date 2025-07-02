13 очков Невеша из «ПСЖ» – лучший результат 1/8 финала КЧМ. Его партнер Хакими и Джеймс из «Челси» набрали по 12
Жоау Невеш показал лучший результат фэнтези-тура клубного чемпионата мира.
Полузащитник «ПСЖ» сделал дубль в 1-м тайме против «Интер Майами» (4:0). Он набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч), его выбрали 29 всего фэнтези-менеджеров (0,62%).
Ашраф Хакими набрал 12 очков (+2 за игру +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрали 47,99% игроков. Он – самый популярный защитник фэнтези-турнира.
12 очков набрал и защитник Рис Джеймс, он забил «Бенфике» и помог «Челси» победить (4:1). Его выбрали 1,29% фэнтези-менеджеров.
В 1/4 финала КЧМ «ПСЖ» сыграет с «Баварией», а «Челси» – с «Палмейрасом».
Дедлайн перед четвертьфиналами клубного ЧМ – в пятницу, 4 июля, в 22:00 мск.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?12066 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости