13 очков Невеша из «ПСЖ» – лучший результат 1/8 финала КЧМ. Его партнер Хакими и Джеймс из «Челси» набрали по 12

Жоау Невеш показал лучший результат фэнтези-тура клубного чемпионата мира.

Полузащитник «ПСЖ» сделал дубль в 1-м тайме против «Интер Майами » (4:0). Он набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч), его выбрали 29 всего фэнтези-менеджеров (0,62%).

Ашраф Хакими набрал 12 очков (+2 за игру +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрали 47,99% игроков. Он – самый популярный защитник фэнтези-турнира.

12 очков набрал и защитник Рис Джеймс , он забил «Бенфике» и помог «Челси » победить (4:1). Его выбрали 1,29% фэнтези-менеджеров.

В 1/4 финала КЧМ «ПСЖ » сыграет с «Баварией», а «Челси» – с «Палмейрасом ».

Дедлайн перед четвертьфиналами клубного ЧМ – в пятницу, 4 июля, в 22:00 мск.

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