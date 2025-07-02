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Генсек РФС о деле Писарского: «Пожизненной дисквалификации не вижу. Это рекомендация, когда игрок много раз ставит против своих команд»

Генсек РФС заявил, что Владимиру Писарскому не грозит пожизненный бан.

Ранее стало известно, что РФС получил от букмекеров информацию о том, что форвард «Сочи» мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды.

Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

3 июля состоится заседание КДК РФС по этому делу.

– Грозит ли Писарскому пожизненная дисквалификация?

– Не думаю, что должна идти речь о пожизненной дисквалификации. Комитет по этике изучит все обстоятельства, показания игрока, посмотрит транзакции по ставкам, к которым мы официально, в соответствии с законодательством о ставках, имеем доступ как общероссийская футбольная организация.

Правильнее, чтобы после принятия любого решения ситуацию комментировал руководитель комитета по этике.

– Чем наказуемы поступки игрока?

– Общая рекомендация, в том числе международных регуляторов, в отношении ставок субъектов футбола – дисквалификация. Она является пожизненной в крайних случаях, когда игрок много раз ставит против своих команд, например, специально удаляясь. В таких случаях комитет по этике иногда пожизненно отстраняет от деятельности, связанной с футболом.

В случае с Писарским речь не идет о ставках самого игрока – это делал не футболист «Сочи». Здесь речь может идти только о косвенном участии в ставках, которое тоже запрещено.

Пожизненной дисквалификации я тут не вижу, только на какой-то срок и только в том случае, если комитет по этике придет к соответствующим выводам, – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Нагучев о ставочном деле Писарского: «История кристальной тупости. «Сочи» целый год потел, пыхтел, кое-как вышел в РПЛ, а нападающий просто украл все это у партнеров?»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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