Американская журналистка Бреннан о допинге Валиевой: «Невероятная история. Для меня честь сообщать об этом в США»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Американская журналистка Кристин Бреннан поделилась эмоциями от ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой.

«Это были сумасшедшие несколько дней в Пекине, и история с допингом Камилы Валиевой может стать еще более безумной. Я почти не спала и слишком долго носила одну и ту же одежду, но для меня большая честь сообщать об этом для USA Today, CNN и ABC News.

Одна из самых невероятных историй, которые я когда либо видела. Какая честь для меня сообщать об этом!» – написала Бреннан.

Утонули в потоке новостей о Валиевой и до сих пор не собрали полную картину? Все самое важное – в этом тексте

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные