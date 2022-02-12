Американская журналистка Кристин Бреннан поделилась эмоциями от ситуации с положительной допинг-пробой .

«Это были сумасшедшие несколько дней в Пекине, и история с допингом Камилы Валиевой может стать еще более безумной. Я почти не спала и слишком долго носила одну и ту же одежду, но для меня большая честь сообщать об этом для USA Today, CNN и ABC News.

Одна из самых невероятных историй, которые я когда либо видела. Какая честь для меня сообщать об этом!» – написала Бреннан.

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