Тутберидзе о Валиевой: «Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр»

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой

«Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или очень грамотно спланированный план. Не знаю. 

Я надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность.

Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний – чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто, что решает. 

Но очень надеемся, что справедливость восторжествует», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. 

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