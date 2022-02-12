Тутберидзе о Валиевой: «Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр»

Тренер по фигурному катанию высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки .

«Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или очень грамотно спланированный план. Не знаю.

Я надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность.

Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний – чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто, что решает.

Но очень надеемся, что справедливость восторжествует», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live

Преображение Камилы Валиевой: смех после тренировки, никаких пряток в капюшоне и сопровождение, которого так не хватало