«ПСЖ» считает, что Мбаппе еще может продлить контракт, так как не заявлял о намерении уйти

«ПСЖ» по-прежнему надеется убедить нападающего продлить контракт с клубом.

Летом истекает срок договора 23-летнего игрока с парижанами, он станет свободным агентом. После игры с (5:1) накануне он заявил, что еще не определился со своим будущим.

Представители продолжают переговоры с форвардом и его окружением. Пока Мбаппе не сообщал парижанам, что твердо решил уйти и что не хочет больше обсуждать возможное продление контракта.

В клубе считают, что это говорит о том, что Мбаппе еще можно убедить. Он может стать самым высокооплачиваемым игроком и центральной фигурой проекта клуба, если согласится на сделку.

Основным претендентом на нападающего считается «Реал». Сообщалось, что мадридский клуб готов платить ему рекордные 50 млн евро в год.

Мбаппе о будущем: «Еще не решил. Матчи с «Реалом» могут многое изменить. Настроен победить их»