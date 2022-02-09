Мане готов уйти из «Ливерпуля» летом, если получит предложение от «Реала» или «Барсы» (Goal.com)

Полузащитник Садьо Мане рассматривает вариант с уходом из «Ливерпуля».

Как пишет Goal.com, хавбек готов покинуть английский клуб, если получит предложение от «Реала» или «Барселоны». Мане уже уведомил своих агентов об этом. Поиграть за один из этих клубов – детская мечта футболиста.

Срок действующего контракта Мане с истекает летом 2023 года. Чтобы получить за Садьо деньги, клуб будет вынужден расстаться с ним уже летом, если новое соглашение не будет подписано.

Одна из причин, по которой Мане рассматривает вариант с уходом из «Ливерпуля», – он хочет побороться за звание лучшего африканского игрока в истории. Хавбек считает, что уже добился максимума с «Ливерпулем», и переезд в другую страну, а также попытка побороться за вторую победу в Лиге чемпионов с другим клубом поставят его в один ряд с Самюэлем Это’О, Дидье Дрогба и Джорджем Веа.

Между Мане и «Ливерпулем» сейчас нет серьезных контактов по поводу продления контракта. Кроме того, новичок «красных» Луис Диас выступает на той же позиции, что и Садьо.

Отмечается, что уже пытался подписать Мане в 2017 и 2019 годах.

В этом сезоне 29-летний футболист провел 26 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.