Евгений Кафельников: «Я бы купил «Спартак», если бы были деньги»

Экс-первая ракетка мира и болельщик признался, что хотел бы купить клуб, если бы мог себе это позволить.

– За какую сумму я готов купить «Спартак»? Я был бы готов купить клуб, если бы были деньги. Но это все фантазии.

Не знаю, за какую сумму согласился бы купить этот клуб. 100 тысяч рублей? А что я получу за эти деньги?

– Клуб, где вы будете всем руководить. Позицию Федуна займете, грубо говоря.

– Я с удовольствием купил бы, только деньги нужны, – сказал Кафельников.