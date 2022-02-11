Евгений Кафельников: «Я бы купил «Спартак», если бы были деньги»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Евгений Кафельников деньги Футбол

Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников признался, что хотел бы купить клуб, если бы мог себе это позволить.

– За какую сумму я готов купить «Спартак»? Я был бы готов купить клуб, если бы были деньги. Но это все фантазии.

Не знаю, за какую сумму согласился бы купить этот клуб. 100 тысяч рублей? А что я получу за эти деньги?

– Клуб, где вы будете всем руководить. Позицию Федуна займете, грубо говоря.

– Я с удовольствием купил бы, только деньги нужны, – сказал Кафельников.

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