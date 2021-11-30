«Федун – худший президент в истории российского футбола». Кафельников о владельце «Спартака»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Евгений Кафельников Лукойл Футбол

Экс-теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал о своем отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну.

«Федун – худший президент в истории российского футбола. Уверен, человек, который владеет таким активом, должен относиться более ответственно к своему имуществу. Вполне допускаю, что он оказался в нужном месте и в нужный час – так он попал в «Спартак» и «Лукойл».

Я не хочу проводить экспертизу относительно его работы в «Лукойле». Могу ошибаться, но и в «Лукойле» он, возможно, повседневную работу не выполняет, за него это делают другие люди.

Матчи «Спартака» в еврокубках я смотрю с большим удовольствием, а матчи РПЛ смотреть бессмысленно – чемпион страны нам уже известен», – сказал Кафельников.

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