Гвардиола о борьбе за титул АПЛ: «Отрыв от «Ливерпуля» – ничто. «Сити» нужно набрать невероятное количество очков в борьбе с ним»

Главный тренер высказался о шансах команды на победу в .

«Отрыв от ничего не значит. Это вообще ничто. Нам нужно много, много побеждать. [Для чемпионства нужно] больше 90 очков – 95-96, уверен в этом.

Мы выдали невероятную серию, 13 побед в 14 играх, а «Ливерпуль» неподалеку. Это показывает, насколько это сложно.

В «Барселоне» меня научили тому, что все может пойти не так. И отдельный игрок, и команда должны быть готовы, что завтра может случиться поражение. Можно проигрывать, проигрывать, проигрывать. Это лучший подход к матчам.

Если мы хотим бороться за победу в чемпионате, нам нужно набрать невероятное количество очков в борьбе с этим соперником, с которым мы боремся последние шесть сезонов», – сказал тренер.