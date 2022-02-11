Робертсон о «Ман Сити»: «Отставание все еще слишком большое. Нужно продолжать давить на них»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон после победы над «Лестером» (2:0) высказался об отставании команды от «Манчестер Сити».
Сейчас «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 9 очков. При этом команда Пепа Гвардиолы провела на матч больше.
«Единственный способ отвечать на вопросы – добиваться результата. Отставание все еще слишком большое. Мы должны просто продолжать давить на них. Нужно смотреть на себя. Надеюсь, нас ждет интересная гонка, ведь мы боремся за четыре турнира.
Играть с «Лестером» никогда не бывает комфортно. Но мы использовали свои шансы в нужный момент.
Когда в составе есть люди, которые играют как Диогу Жота, у которых есть такая уверенность, то ты будешь верить, что можешь забивать. Важная победа для нас – сухой матч и два забитых мяча. Двигаемся дальше», – сказал Робертсон.