Робертсон о «Ман Сити»: «Отставание все еще слишком большое. Нужно продолжать давить на них»

Защитник «Ливерпуля» после победы над «Лестером» (2:0) высказался об отставании команды от «Манчестер Сити».

Сейчас лидирует в таблице , опережая на 9 очков. При этом команда Пепа Гвардиолы провела на матч больше.

«Единственный способ отвечать на вопросы – добиваться результата. Отставание все еще слишком большое. Мы должны просто продолжать давить на них. Нужно смотреть на себя. Надеюсь, нас ждет интересная гонка, ведь мы боремся за четыре турнира.

Играть с никогда не бывает комфортно. Но мы использовали свои шансы в нужный момент.

Когда в составе есть люди, которые играют как Диогу Жота, у которых есть такая уверенность, то ты будешь верить, что можешь забивать. Важная победа для нас – сухой матч и два забитых мяча. Двигаемся дальше», – сказал Робертсон.