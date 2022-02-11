Туктамышева рассказала о поддержке «Зенита»: «Дзюбу знаю. На матчи редко получается ходить»

Фигуристка Елизавета Туктамышева в эфире «Коммент.Шоу» рассказала о поддержке «Зенита».

– Ты болеешь за «Зенит». Это правда?

– Да.

– Ходишь на матчи?

– Когда время бывает, но очень редко получается.

– Знаешь кого-нибудь из футболистов?

– Дзюбу знаю.

– Не, лично ты с Маркизио общалась?

– С Маркизио – Клаудио – и .

– Да это когда было-то?

– Давно было.

– А из нынешнего состава? Дзюбу знаешь, ты общалась с ним?

– Нет. Хотели с Дзюбой тоже делать интервью, но не сложилось тогда, поэтому лично не удалось познакомиться.

– А что остановило его?

– Не знаю, просто как-то не сошлось, может, по графику: он занятой, я занятая была.

– Ну ты в курсе, какое место занимает «Зенит» в чемпионате России? На каком месте сейчас?

– На первом! – сказала Туктамышева.