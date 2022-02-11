Туктамышева рассказала о поддержке «Зенита»: «Дзюбу знаю. На матчи редко получается ходить»

Фигуристка Елизавета Туктамышева в эфире «Коммент.Шоу» рассказала о поддержке «Зенита».
– Ты болеешь за «Зенит». Это правда?
– Да.
– Ходишь на матчи?
– Когда время бывает, но очень редко получается.
– Знаешь кого-нибудь из футболистов?
– Дзюбу знаю.
– Не, лично ты с Маркизио общалась?
– С Маркизио – Клаудио – и Кристианом Нобоа.
– Да это когда было-то?
– Давно было.
– А из нынешнего состава? Дзюбу знаешь, ты общалась с ним?
– Нет. Хотели с Дзюбой тоже делать интервью, но не сложилось тогда, поэтому лично не удалось познакомиться.
– А что остановило его?
– Не знаю, просто как-то не сошлось, может, по графику: он занятой, я занятая была.
– Ну ты в курсе, какое место занимает «Зенит» в чемпионате России? На каком месте «Зенит» сейчас?
– На первом! – сказала Туктамышева.