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Черчесов о работе за границей: «Слово «если» в моем лексиконе появляется редко. Позвонят – будем разговаривать»

Станислав Черчесов не исключил, что возглавит зарубежную команду.

– Вы готовы уехать за границу, если поступит предложение о работе?

– Не могу так ответить, потому что слово «если» в моем лексиконе появляется редко.

Позвонят – будем разговаривать, а откуда это будет, я не знаю, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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logoпремьер-лига Россия
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