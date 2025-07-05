Черчесов о работе за границей: «Слово «если» в моем лексиконе появляется редко. Позвонят – будем разговаривать»
Станислав Черчесов не исключил, что возглавит зарубежную команду.
– Вы готовы уехать за границу, если поступит предложение о работе?
– Не могу так ответить, потому что слово «если» в моем лексиконе появляется редко.
Позвонят – будем разговаривать, а откуда это будет, я не знаю, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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