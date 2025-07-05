«Арсенал» и Мадуэке согласовали контракт. Переговоры с «Челси» начнутся в ближайшие дни

«Арсенал» согласовал условия контракта с Нони Мадуэке.

Клуб и 23-летний вингер договорились о последних деталях договора в субботу утром, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что «Арсенал » начнет переговоры о трансфере с «Челси » в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Мадуэке забил 7 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах АПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .