«Арсенал» и Мадуэке согласовали контракт. Переговоры с «Челси» начнутся в ближайшие дни
«Арсенал» согласовал условия контракта с Нони Мадуэке.
Клуб и 23-летний вингер договорились о последних деталях договора в субботу утром, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что «Арсенал» начнет переговоры о трансфере с «Челси» в ближайшие дни.
В прошлом сезоне Мадуэке забил 7 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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