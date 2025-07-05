Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи о КЧМ: «Не понимаю критику. Клубы никогда раньше не играли на чемпионате мира, это новый рынок – нужно мыслить позитивно. В футболе много финансовых проблем»

Президент «ПСЖ» заявил, что не понимает критики клубного чемпионата мира.

«Действительно, когда вы организуете подобный турнир, не все складывается лучшим образом, но в целом это прекрасно, это новый рынок для футбола, для бренда, для клубов в целом.

Я не понимаю, почему люди критикуют этот турнир. Раньше клубы и игроки никогда не выступали на чемпионате мира, мы должны мыслить позитивно. В футболе много финансовых проблем.

Игроки, тренер – все мотивированы, мы стараемся пройти как можно дальше от матча к матчу», – сказал Нассер Аль-Хелайфи .