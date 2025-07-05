Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи о КЧМ: «Не понимаю критику. Клубы никогда раньше не играли на чемпионате мира, это новый рынок – нужно мыслить позитивно. В футболе много финансовых проблем»
Президент «ПСЖ» заявил, что не понимает критики клубного чемпионата мира.
«Действительно, когда вы организуете подобный турнир, не все складывается лучшим образом, но в целом это прекрасно, это новый рынок для футбола, для бренда, для клубов в целом.
Я не понимаю, почему люди критикуют этот турнир. Раньше клубы и игроки никогда не выступали на чемпионате мира, мы должны мыслить позитивно. В футболе много финансовых проблем.
Игроки, тренер – все мотивированы, мы стараемся пройти как можно дальше от матча к матчу», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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