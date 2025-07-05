Артем Дзюба: «Наслаждаюсь Москвой, особенно летом. Лучший город земли»

Артем Дзюба назвал Москву лучшим городом земли.

Нападающий «Акрона » принял участие в Дне московского спорта в Лужниках и пообщался с журналистами.

«Наслаждаюсь Москвой. Особенно летом. Это лучший город земли.

Когда проходят такие мероприятия, как День московского спорта, это классно», – сказал Дзюба.

Дзюба о ЧМ-2018: «Я бы пару пенальтистов поменял в матче с Хорватией. До сих пор шрам на сердце: могли дойти до финала. С англичанами с удовольствием сражались бы»

Артем Дзюба: «Хотел бы еще один ЧМ в России. Все бы удивились, какие мы незлопамятные»