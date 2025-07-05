«Акрон» продлил контракт с Грибовым на 2 года и отдал 20-летнего форварда «Соколу» в аренду

«Акрон» продлил контракт с Сергеем Грибовым.

Тольяттинский клуб переподписал договор с 20-летним нападающим еще на два года.

Предстоящий сезон игрок проведет в аренде в саратовском «Соколе ».

В прошлом сезоне Мир РПЛ Грибов сыграл девять матчей. Его статистика – здесь .