«Акрон» продлил контракт с Грибовым на 2 года и отдал 20-летнего форварда «Соколу» в аренду
«Акрон» продлил контракт с Сергеем Грибовым.
Тольяттинский клуб переподписал договор с 20-летним нападающим еще на два года.
Предстоящий сезон игрок проведет в аренде в саратовском «Соколе».
В прошлом сезоне Мир РПЛ Грибов сыграл девять матчей. Его статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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