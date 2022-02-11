Нагельсманн о Зюле: «Грустно, что он уходит. Но до 30 июня игроку платит «Бавария»

Главный тренер «Баварии» высказался о договоренности защитника с дортмундской «Боруссией» о переходе на правах свободного агента летом.

«Мне грустно, что Зюле уходит, потому что мне очень нравилось с ним работать. Конечно, я понимаю критические высказывания фанатов, что он больше не должен играть за «Баварию».

Но до 30 июня игроку платим мы. У него есть определенные качества, и он должен использовать их на поле ради нас.

Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Иногда мы получаем игрока бесплатно, иногда мы теряем его бесплатно», – сказал тренер.

Зюле хотел получать 16 млн евро в год в «Баварии». У игрока проблемы с весом – было 104 кг после Рождества

Нам тоже казалось, что «Бавария» постоянно скупает игроков «Боруссии» – но нет. Примеров мало, а в обратную сторону – не меньше