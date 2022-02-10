В Бундеслиге может появиться плей-офф. Это предлагает новый директор Немецкой футбольной лиги

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Новый исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Доната Хопфен предлагает изменить структуру Бундеслиги.

Как передает Sport1, она выступила с предложением ввести этап плей-офф, ориентируясь в том числе на североамериканские спортивные лиги.

По ее мнению, никаких «священных коров» быть не должно, и если плей-офф поможет увеличить уровень конкуренции, тогда такой вариант стоит обсудить.

Представители «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд выступили за то, чтобы обдумать предложение, «Байер», «Арминия», «Герта», «Унион Берлин» и ряд иных клубов – категорически против.

«DFL тщательно подготовится к открытой дискуссии по данному вопросу и в ближайшие месяцы проведет ее с клубами», – сказано в заявлении организации.

Бундеслигой теперь руководит женщина – медиаменеджер и инноватор, которая обещает самую цифровую лигу мира

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