В Бундеслиге может появиться плей-офф. Это предлагает новый директор Немецкой футбольной лиги

Новый исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Доната Хопфен предлагает изменить структуру Бундеслиги.
Как передает Sport1, она выступила с предложением ввести этап плей-офф, ориентируясь в том числе на североамериканские спортивные лиги.
По ее мнению, никаких «священных коров» быть не должно, и если плей-офф поможет увеличить уровень конкуренции, тогда такой вариант стоит обсудить.
Представители «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд выступили за то, чтобы обдумать предложение, «Байер», «Арминия», «Герта», «Унион Берлин» и ряд иных клубов – категорически против.
«DFL тщательно подготовится к открытой дискуссии по данному вопросу и в ближайшие месяцы проведет ее с клубами», – сказано в заявлении организации.
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