Конь Мюллера травмировался при подготовке к сезону случки. Теперь конюшня игрока «Баварии» продает сперму животного по 200 евро за порцию

Жеребец игрока «Баварии» получил травму при подготовке к сезону случки.

Конь Д’Ави во время первой пробной попытки подготовки к сезону поскользнулся в манеже и резко упал на бок.

В связи с этим конюшня Мюллера и его жены Gut Wettlkam объявила о продаже замороженной спермы Д’Ави по сниженной цене.

Раньше она продавалась за 2000 евро за порцию, теперь цена составляет 200 евро. Еще 200 евро покупатель должен будет заплатить в случае, если кобыла забеременеет.