Конь Мюллера травмировался при подготовке к сезону случки. Теперь конюшня игрока «Баварии» продает сперму животного по 200 евро за порцию

Жеребец игрока «Баварии» Томаса Мюллера получил травму при подготовке к сезону случки.
Конь Д’Ави во время первой пробной попытки подготовки к сезону поскользнулся в манеже и резко упал на бок.
В связи с этим конюшня Мюллера и его жены Gut Wettlkam объявила о продаже замороженной спермы Д’Ави по сниженной цене.
Раньше она продавалась за 2000 евро за порцию, теперь цена составляет 200 евро. Еще 200 евро покупатель должен будет заплатить в случае, если кобыла забеременеет.
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