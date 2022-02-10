Конь Мюллера травмировался при подготовке к сезону случки. Теперь конюшня игрока «Баварии» продает сперму животного по 200 евро за порцию

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Жеребец игрока «Баварии» Томаса Мюллера получил травму при подготовке к сезону случки.

Конь Д’Ави во время первой пробной попытки подготовки к сезону поскользнулся в манеже и резко упал на бок.

В связи с этим конюшня Мюллера и его жены Gut Wettlkam объявила о продаже замороженной спермы Д’Ави по сниженной цене.

Раньше она продавалась за 2000 евро за порцию, теперь цена составляет 200 евро. Еще 200 евро покупатель должен будет заплатить в случае, если кобыла забеременеет.

 
 
 
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Публикация от Gut Wettlkam (@gutwettlkam)

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