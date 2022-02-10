PETA раскритиковала Мюллера за травму его жеребца: «Жестоко заставлять животных заниматься неестественным сексом ради прибыли»

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Организация по защите прав животных PETA («Люди за этичное обращение с животными») раскритиковала полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера.

Критику со стороны PETA вызвала травма жеребца Д’Ави, принадлежащего футболисту. Конь при подготовке к сезону случки поскользнулся в манеже и резко упал на бок.

После этого конюшня Мюллера и его жены Gut Wettlkam объявила о продаже замороженной спермы Д’Ави по сниженной цене – 200 евро вместо 2000.

«Со стороны якобы любителей лошадей жестоко заставлять животных, находящихся на их попечении, заниматься неестественным сексом, чтобы извлечь максимальную прибыль.

Травм, полученных Д’Ави под наблюдением Лизы и Томаса Мюллеров, можно было избежать, это было излишним», – заявила представительница PETA Яна Хогер.

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