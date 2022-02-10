Энрике – в шорт-листе «МЮ» на пост тренера. Руководство считает, что он может вернуть успех клубу

продолжает поиск нового главного тренера.

По завершении сезона , сейчас возглавляющий команду, скорее всего, покинет свой пост.

По данным ESPN, в шорт-лист «МЮ» входит главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что испанец обладает техническими характеристиками и послужным списком, чтобы вернуть клубу успех.

В шорт-лист также входят («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

Напомним, Энрике привел «Барселону» к победе в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке Испании в 2015 году.