Энрике – в шорт-листе «МЮ» на пост тренера. Руководство считает, что он может вернуть успех клубу

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиск нового главного тренера.
По завершении сезона Ральф Рангник, сейчас возглавляющий команду, скорее всего, покинет свой пост.
По данным ESPN, в шорт-лист «МЮ» входит главный тренер сборной Испании Луис Энрике.
Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что испанец обладает техническими характеристиками и послужным списком, чтобы вернуть клубу успех.
В шорт-лист также входят Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).
Напомним, Энрике привел «Барселону» к победе в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке Испании в 2015 году.