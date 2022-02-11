Де Хеа о лидерстве по сэйвам в АПЛ: «Не знаю, хорошо ли это. Мы должны лучше обороняться, но это сложно»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался об игре команды, а также поделился мыслями об идеях тренера Ральфа Рангника.
О том, что он лидер по сэйвам в АПЛ
«Не знаю, хорошо ли это. В матчах против нас создают много моментов. Но для этого я и играю: чтобы попытаться не пропустить, как можно лучше помочь команде. Этот год получается для меня хорошим».
О Рангнике
«Он хочет, чтобы мы действовали интенсивно, всегда старались прессинговать, были очень активными... За это мы тоже платим свою цену. Но мы пытаемся играть интенсивно и стараемся вернуть мяч так высоко, как это возможно.
Мы знаем, что должны лучше обороняться. Мы стараемся, но это сложно», – сказал Де Хеа в интервью El País.
Де Хеа вернул свой 2017-й: спасает больше всех в лиге, делает голы Роналду победными, а теперь еще и тащит пенальти