Де Хеа о лидерстве по сэйвам в АПЛ: «Не знаю, хорошо ли это. Мы должны лучше обороняться, но это сложно»

Вратарь высказался об игре команды, а также поделился мыслями об идеях тренера .

О том, что он лидер по сэйвам в

«Не знаю, хорошо ли это. В матчах против нас создают много моментов. Но для этого я и играю: чтобы попытаться не пропустить, как можно лучше помочь команде. Этот год получается для меня хорошим».

О Рангнике

«Он хочет, чтобы мы действовали интенсивно, всегда старались прессинговать, были очень активными... За это мы тоже платим свою цену. Но мы пытаемся играть интенсивно и стараемся вернуть мяч так высоко, как это возможно.

Мы знаем, что должны лучше обороняться. Мы стараемся, но это сложно», – сказал Де Хеа в интервью El País.

Де Хеа вернул свой 2017-й: спасает больше всех в лиге, делает голы Роналду победными, а теперь еще и тащит пенальти