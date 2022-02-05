«МЮ» предложил фанату обменять футболку с фамилией Гринвуда, купленную 3 года назад

оповещает болельщиков о возможности обменять игровые футболки с фамилией .

The Sun приводит слова одно из фанатов «МЮ», которому клуб прислал уведомление о возможности обменять футболку, купленную три года назад.

«Клиент United Direct (официального интернет-магазина «МЮ» – прим. Sports.ru), в связи с недавними событиями вокруг Мэйсона Гринвуда, мы связываемся с вами по поводу купленной вами ранее футболки «Манчестер Юнайтед» с фамилией Гринвуда.

Мы можем подтвердить, что клиенты United Direct и adidas, купившие футболки «Манчестер Юнайтед» с фамилией Гринвуда, имеют возможность обменять их на домашнюю футболку команды этого сезона с фамилией другого футболиста без каких-либо доплат», – говорится в электронном письме «МЮ» болельщику.

Напомним, 20-летнего Гринвуда арестовали по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Спустя несколько дней англичанина выпустили под залог, но, несмотря на это, он не будет тренироваться и играть за «МЮ».

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