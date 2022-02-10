Елагин о вербовке в КГБ: «Я сказал: «Ой, нет. У меня театр, семья. Я невыдержанный, выпить люблю и вообще во сне говорю»

Комментатор Okko Sport Александр Елагин в интервью корреспонденту Глебу Чернявскому рассказал о том, как на него выходили спецслужбы СССР.

– В 80-е вы работали в «Союзе советских обществ дружбы». Вас там в КГБ не вербовали?

– Вербовали, было такое дело. Позвонили из КГБ, назначили встречу. Мы около памятника Калинину с ним разговаривали.

Ходили, гуляли по проспекту Калинина (нынешний Новый Арбат – прим. Sports.ru). Я говорил: «Ой, нет. У меня театр, у меня семья. Я невыдержанный, выпить люблю и вообще во сне говорю».

Кгбшник сказал: «Хорошо, только, пожалуйста, никому не говорите». Я ответил: «Да, конечно, вы что».

И тут же прибежал на работу, говорю начальнику: «Жора, меня вербуют в КГБ!» Он такой: «##### [блин]!» И говорит нашему кгбшнику: «Сашку вербуют!» И слышу: «Саня, беги за бутылкой».

– Отмечать?

– Естественно!

– А это считалось признанием каким-то?

– Да какое признание! Выпить захотелось, а это потрясающий повод, – отметил Елагин.

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