Елагин о Карпине на «Матч ТВ: «Он меня не критиковал, а других – бывало. Я даже сказал: «Валерий Георгиевич, тут же не мальчики, чтобы так топтать»

Комментатор Okko Sport Александр Елагин в интервью корреспонденту Sports.ru Глебу Чернявскому рассказал о работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на «Матч ТВ».

– В 2017 году вы работали с Карпиным на «Матч ТВ». Какой он начальник?

– Он все хотел порядок навести. Я тогда уже был вне штата – Уткина, Батурина, меня, Андронова, Дементьева, Иоланду Чен, Стецко, нас уже вывели.



Только каждый понедельник – планерка. Нужно приезжать, а я же вне штата: на хрена мне это? А Валера все (Елагин бьет кулаком по столу) давай понять: «Порядок, порядок наводить надо!» Вот разве что это, а больше никаких проблем не было.



– Журавель рассказывал, как Карпин разбирал ваш репортаж. Вы раскритиковали Мату за удар мимо, а Карпин сказал: «Обратите внимание, что он перед ударом 70 метров пробежал.



– Я не помню такого, Тимурка что-то обознался. Мы с Карпиным мои репортажи не обсуждали. Единственное, в курилке я у него спрашивал о тактике, но не более.



Меня он никогда не критиковал. Ни-ког-да! Карпин меня приводил в пример, извините, если это не скромно. Вот других он критиковал, было дело. Я даже один раз не вытерпел, сказал: «Валерий Георгиевич, тут же не мальчики, чтобы прямо топтать-то».



Но не меня, этого не было, – сказал Елагин.