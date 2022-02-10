Александр Елагин: «В 90-е после сраной перестройки голодал, копейки получал, бутылки собирал. Развалили Советский Союз – чудную, потрясающую страну»

Комментатор Okko Sport Александр Елагин в интервью корреспонденту Sports.ru Глебу Чернявскому рассказал о жизни в 90-е.

– Вы начали комментировать АПЛ в России. Тогда понимали, что творите историю?

– Я тогда понимал только одно: что мне выжить нужно. После сраной перестройки – страну развалили, Советский Союз, чудную, потрясающую страну. Кто-то может возразить, пожалуйста.

Мне эта страна дала бесплатное образование, я бесплатно поступил в Московский университет и закончил его, будучи семейным человеком. Мне эта страна дала все. И страну эту на хер развалили после Беловежской пущи.

И мне нужно было выжить. А понимал ли я, что историю творю? Нет, мне это на хер не нужно было. Мне нужно было прокормить своих детей, свою жену, которая болела, свою мать, которая болела.

Мне просто повезло – выпал шанс, дарованный господом богом. На телевидение меня позвали однокашники, а до этого голодал, как и все после развала Союза. Копейки получал, где только мог подрабатывал. Бутылки собирал! – сказал Елагин.

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