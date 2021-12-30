Олег Романцев: «Если Карпин почувствует, что Дзюба искренне хочет помочь сборной, то протянет руку»

Бывший главный тренер «Спартака» считает, что нападающий может вернуться в сборную России при .

– Вы неоднократно говорили, что всегда были готовы работать с футболистом, у которого непростой характер, если чувствовали, что у него есть желание и возможности помочь команде. Недавно Артем Дзюба заявил, что хочет вернуться в сборную. Вызовет ли его Карпин на матч с Польшей?

– Уверен, что таких же тренерских принципов придерживается и Карпин, для которого победа команды важнее личных амбиций. Если Валера почувствует, что Артем искренне хочет помочь сборной, что для него, как и для других, это дело чести, то примет нужное решение и протянет руку, – сказал Романцев.