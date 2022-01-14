«Барса» отказалась от Мораты и отложила 40 млн евро, которые хотел «Атлетико», на трансфер Холанда

«Барселона» больше не будет пытаться подписать нападающего Альваро Морату, который выступает за «Ювентус» на правах аренды из «Атлетико».
Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб отказался от испанского форварда, несмотря на то, что главный тренер сине-гранатовых Хави очень хотел видеть его в команде.
Желание «Атлетико» получить 40 млн евро за Морату, которые прописаны в качестве опции выкупа в соглашении с «Ювентусом», заставили «Барселону» отказаться от сделки. Клуб не хочет столько платить за игрока, который не является основным вариантом на позицию форварда, а планирует сохранить эти средства на покупку форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Кроме того, в атаке у «Барселоны» есть Ферран Торрес, Ансу Фати, Мемфис Депай, Мартин Брэйтуэйт и Люк де Йонг. Из-за этого было решено, что в сделке по Морате нет необходимости.
В этом сезоне форвард провел 25 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.