«Барса» отказалась от Мораты и отложила 40 млн евро, которые хотел «Атлетико», на трансфер Холанда

больше не будет пытаться подписать нападающего Альваро Морату, который выступает за на правах аренды из .

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб отказался от испанского форварда, несмотря на то, что главный тренер сине-гранатовых Хави очень хотел видеть его в команде.

Желание «Атлетико» получить 40 млн евро за Морату, которые прописаны в качестве опции выкупа в соглашении с «Ювентусом», заставили «Барселону» отказаться от сделки. Клуб не хочет столько платить за игрока, который не является основным вариантом на позицию форварда, а планирует сохранить эти средства на покупку форварда .

Кроме того, в атаке у «Барселоны» есть Ферран Торрес, Ансу Фати, Мемфис Депай, Мартин Брэйтуэйт и Люк де Йонг. Из-за этого было решено, что в сделке по Морате нет необходимости.

В этом сезоне форвард провел 25 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.