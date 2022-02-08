«ПСЖ» может купить Холанда, если Мбаппе уйдет. Клуб готов заплатить 75 млн евро и еще 10-15 млн бонусов

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

«ПСЖ» хочет подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в случае, если нападающий Килиан Мбаппе сменит клуб.

По данным L’Équipe, обсуждения по этому вопросу уже состоялись. Парижане готовы заплатить за игрока 75 млн евро и еще 10-15 млн евро в качестве бонусов.

Отмечается, что в борьбе за норвежца «ПСЖ» столкнется с большой конкуренцией. Главными соперниками французского клуба считаются «Реал» и «Барселона».

В этом сезоне 21-летний нападающий забил 23 гола и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные