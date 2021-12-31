«Реал» планирует подписать Мбаппе и Холанда летом

Предстоящим летом «Реал» планирует подписать и форварда «ПСЖ» , и нападающего Эрлинга Холанда.

Мадридский клуб хочет извлечь выгоду из финансовых проблем, с которыми столкнулась «Барселона», а потому собирается подписать этих футболистов летом, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что Мбаппе перейдет в «Мадрид» летом на правах свободного агента. Несмотря на конкуренцию за Холанда со стороны , и «ПСЖ», в «Реале» полагают, что подписать Эрлинга летом получится.

Летом истекают контракты четырех футболистов с большими зарплатами – это Гарет Бэйл, Иско, Лука Модрич и Марсело. Таким образом, зарплатная ведомость клуба сильно разгрузится, и «Мадрид» получит возможность платить зарплату и Мбаппе, и Холанду.

Статистику 23-летнего француза можно изучить здесь, а показатели 21-летнего норвежца – тут.