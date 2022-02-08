Игонин о Fan ID: «Не вижу проблемы. Мы же не станем тормозить процесс цифровизации всего мира?»

Бывший полузащитник , а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области поделился мнением о введении в России Fan ID.

– Фанаты собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID. Уже 15 из 16 клубов сообщили об этом посредством соцсетей. Почему возникла конфронтация?

– Над законом по Fan ID работали специалисты, связанные с правоохранительными органами. Они выстраивали всю эту историю, исходя из интересов силовиков.

Нужно было предоставить возможность высказаться не только спортивной общественности, но и специалистам, работающим в этой сфере. Для этого, как мне кажется, нужно было привлечь клубные службы безопасности, которые тонко разбираются в вопросах.

Фанатское движение понять можно. Они много натерпелись за последние годы и недовольны односторонним решением. Должен начаться диалог. Возможно, введение Fan ID требует какой-то корректировки.

– Есть основательные аргументы, чтобы вводить этот самый Fan ID?

– В любом законе есть как положительные, так и отрицательные стороны. Сейчас слышны только отрицательные.

– Есть и положительные?

– Буквально на днях я оформлял загранпаспорт, зашел в личный кабинет, где на меня собрана вся информация, за 20 минут создал заявление, через пару дней пришло письмо из МВД, чтобы сдать отпечатки пальцев и получить паспорт.

Это же удобно, ты экономишь массу времени. В чем проблема? Появятся фотографии фанатов? Так или иначе такая база и без Fan ID будет создана. Нет смысла вступать в конфликт, нужно фанатам объяснить плюсы Fan ID, которые они по максимуму будут использовать.

– Если все-таки фанаты со следующего сезона начнут бойкотировать матчи, это будет ударом по футболу?

– По командам, которые лишатся мощной поддержки, – безусловно! Общая атмосфера на стадионе станет менее привлекательной.

Всем остальным структурам, которые отвечают за безопасность, будет только проще. У этих структур вопрос поддержки команд явно не в приоритете (смеется).

– Вы будете оформлять Fan ID?

– Готов, не вижу в этом никакой проблемы. Мы же не станем тормозить процесс цифрализации (имеется в виду цифровизация – прим. Sports.ru) всего мира? – сказал Игонин.