Политик Яшин о Fan ID: «Задержанные на митингах автоматически попадут в черные списки. Думаю, громких отказов будет много»

Политик Илья Яшин высказался о Fan ID.

– Если Fan ID введут, будете его оформлять?

– А я думаю, что мне не дадут. Знаю, что мой коллега пытался попасть на матчи чемпионата Европы в Питере, но ему отказали. Причем это муниципальный депутат.

Мол, был задержан на каком-то митинге. Он никогда не был в команде Навального, не был очень радикально настроен, даже 15 суток не получал. Провел после митинга три часа в отделе полиции, вроде как все об этом забыли, но при попытке получить Fan ID ему пришел отказ.

Очевидно, что люди, задержанные на митингах, будут автоматически попадать в разного рода черные списки. Я, наверное, попробую оформить паспорт болельщика, но думаю, что меня этот закон непосредственно коснется. Очень сильно удивлюсь, если они мне разрешат получить Fan ID.

Думаю, громких историй с отказами будет много. На митингах задерживали в том числе известных людей, причем не только непосредственно связанных с политикой: актеров, писателей, режиссеров. По факту, людям запрещают посещать стадионы даже без судебного решения. И не за драки, хулиганство на арене, а по причинам, не имеющим никакого отношения к футболу. Конечно, это станет поводом для дополнительного возмущения.

Причем мне это неприятно. Не могу сказать, что я прямо часто хожу на футбол. Но у меня есть друг Илья Барабанов, журналист ВВС. Он болеет за «Динамо», и мы с ним вместе ходим на дерби. Подозреваю, что ни мне не дадут, ни ему. Хотя у него шансов побольше. Но обидно, что эту нашу традицию разрушат, – сказал Яшин.

Фанаты уже 7 клубов резко против Fan ID: возмущены слежкой («будто ты террорист»), вспоминают Оруэлла и апеллируют к Конституции

