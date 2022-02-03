Футболистов и тренеров обяжут оформить Fan ID. Без него они не смогут попасть на стадион

Оформлять Fan ID должны будут не только болельщики.

По данным «РБ Спорт», РФС предупредил клубы о том, что футболисты, тренеры и любые другие лица не смогут пройти на стадион, если не получат Fan ID.

Как сообщается, РФС в рамках семинара по лицензированию команд сообщил представителям клубов, что футболистам, тренерам и всему персоналу нужно будет оформлять Fan ID, как и болельщикам. Пропуск будет называться «Картой посетителя спортивных мероприятий».

Без него футболисты или тренеры не смогут попасть на стадион, поэтому данный пункт нужно будет прописывать в контрактах. Сейчас клубы обязаны проверить игроков на отсутствие каких-либо запретов.