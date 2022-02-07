Василий Уткин: «Черчесов запретил слово «проблема» с первого дня в Венгрии, а оправдывается им в третий раз. Деменция?»

Теги Станислав Черчесов Василий Уткин премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями о пресс-конференции тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова, прошедшей после поражения от «Пакша» (0:3).

«Черчесов снова проиграл с «Ференцварошем», ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал. Рано судить.

Но. Интервью после матча.)

«Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема еще была в том, что мы играли слишком медленно (…)»

Напомним, что слово «проблема» Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз. Что это? Старость, деменция?» – написал Уткин в телеграм-канале.

«Забываем слово «проблема» – мне оно не нравится». Угадайте, с чего Черчесов (Csercseszov) начал в «Ференцвароше»

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