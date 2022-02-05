Дембеле, Траоре и Обамеянг – в заявке «Барселоны» на матч с «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Пьер-Эмерик Обамеянг Адама Траоре Усман Дембеле Футбол

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 23-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

В состав сине-гранатовых включен вингер Усман Дембеле. Ранее стало известно, что главный тренер Хави убедил руководство клуба, что француза не стоит отстранять, несмотря на то, что с ним так и не удалось договориться о продлении контракта.

Также в заявку попали новички «Барсы» Адама Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Барселона» примет «Атлетико» в воскресенье, 6 февраля. Начало матча – в 18:15 по московскому времени.

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