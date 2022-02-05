Дембеле, Траоре и Обамеянг – в заявке «Барселоны» на матч с «Атлетико»

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 23-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

В состав сине-гранатовых включен вингер . Ранее стало известно, что главный тренер убедил руководство клуба, что француза не стоит отстранять, несмотря на то, что с ним так и не удалось договориться о продлении контракта.

Также в заявку попали новички «Барсы» и .

примет в воскресенье, 6 февраля. Начало матча – в 18:15 по московскому времени.