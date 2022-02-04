Дембеле будет в заявке «Барсы» на матч с «Атлетико». Хави убедил Лапорту, что француз должен играть

Вингер «Барселоны» сможет сыграть в матче 23-го тура Ла Лиги против .

Француз не договорился с руководством каталонского клуба и уйдет летом на правах свободного агента.

Сообщалось, что 24-летнего игрока могли отстранить от участия в играх до конца сезона, однако главный тренер сине-гранатовых Хави убедил президента в необходимости задействовать хавбека.

По мнению Хави, это пойдет на пользу клубу и его имиджу, так как в случае отстранения Дембеле из него сделают жертву, а «Барса» при этом потеряет игрока атакующей линии.

Лапорта принял доводы . Источник отмечает, что только невероятный поворот событий может помешать включению Дембеле в заявку на игру с «Атлетико».