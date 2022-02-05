Рангник об отпуске Лингарда: «Зачем мне давать ему выходные, если в заявке «МЮ» было на игрока меньше?»

Главный тренер прокомментировал отсутствие и в составе на матч против в Кубке Англии (1:1, 7:8 по пенальти).

Уругваец не был включен в заявку, так как совсем недавно вернулся в расположение клуба из сборной Уругвая.

Что касается Лингарда, то Рангник накануне игры сказал, что хавбек попросил отпуск, чтобы развеяться, однако Джесси в ответ заявил, что данная инициатива шла не от него, а от клуба.

«Я не жалею [что Кавани не было в составе], потому что в среду у него был матч за сборную Уругвая. Перелеты, джетлаг – я не думаю, что был какой-то смысл включать его в состав. Его в любом случае не было бы в заявке.

По Лингарду я передал вам имеющуюся у меня информацию, это то, что я знал, а так, конечно, я бы хотел, чтобы Джесси был в составе.

У нас в заявке было на одного игрока меньше, с чего бы я давал ему 4-5 дней выходных? Я бы хотел, чтобы он был в заявке, однако его не было, и уже нет смысла обсуждать тех игроков, которые были недоступны», – сказал Рангник.