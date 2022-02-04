Рангник сказал, что Лингард попросил отпуск, чтобы развеяться. Джесси в твиттере ответил, что ему это не нужно, а инициатива шла от «МЮ»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почему полузащитник Джесси Лингард не примет участия в матче с «Мидлсбро» в Кубке Англии.

«Он поинтересовался у меня и у клуба, можно ли ему взять пару дней отпуска, просто чтобы развеяться. После этого он вернется в состав, думаю, в понедельник, и снова будет частью нашей команды», – отметил немец.

Лингард отреагировал на это заявление в твиттере: «Клуб посоветовал мне взять отпуск по личным причинам! Но у меня нет необходимости «развеиваться», я всегда буду профессионалом, который будет выкладываться на 100%, когда его выпускают».

«МЮ» хотел, чтобы «Ньюкасл» заплатил 12 млн фунтов бонуса за аренду Лингарда, если не вылетит из АПЛ. Переговоры сорвались

Рангник заявил, что Марсьяль отказался играть с «Виллой» – Антони опроверг это в инстаграме. Нехорошо

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