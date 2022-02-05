Рангник о вылете «МЮ» из Кубка: «Гол «Мидлсбро» нельзя было засчитывать, но мы можем винить только себя»

Главный тренер прокомментировал поражение от (1:1, 7:8 по пенальти) в 4-м раунде Кубка Англии.

«Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. Мы спокойно могли вести 3:0 после первых 45 минут.

Даже во втором тайме мы упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола «Мидлсбро», который нельзя было засчитывать.

Момент Бруну можно приравнять к пенальти, так что винить мы должны только себя за то, что упустили так много моментов.

В конечном итоге все закончилось серией пенальти, а здесь все упирается в удачу. Мы проиграли и очень разочарованы», – сказал Рангник.

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